МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

Усик поставил Белью неожиданное условие перед боем

1.6тЧитать материал на украинском

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик подписал контракт о поединке против британца Тони Белью. Украинец потребовал включить в соглашение пункт о проведении реванша, что стало неожиданностью для его соперника.

"Что меня удивило, он согласился со всеми пунктами и обо всем остальном, но у него было одно требование – условие реванша", - цитирует Белью Give Me Sport.

Новости
Чей Крым? Усик дал неожиданный ответ

Британец по своему объяснил такое условие Усика.

"Значит, он не так уверен, как он это показывает, не так ли? Я знаю, что это стандартная практика в профессиональном мире бокса", - высказал свою версию Белью.

Напомним, что поединок Александра Усика и Тони Белью состоится 10 ноября на Манчестер Арене.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко поделился впечатлениями от боя с Усиком.

Читайте все новости по теме "Усик - Белью" на OBOZREVATEL.

Тема
Усик - Белью
Персоны
Александр УсикТони Белью
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги