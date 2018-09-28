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Усик пошел на радикальный шаг перед боем с Белью: спортивные итоги 27 сентября

1.3тЧитать материал на украинском

Украинский чемпион Василий Ломаченко отметился яркой шуткой в эфире британского ТВ, а другой наш боксер Александр Усик принял сенсационное решение во время подготовки к поединку против британца Тони Белью. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 27 сентября.

Кроме того, стала известна страна-хозяйка чемпионата Европы по футболу 2024 года. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Усик совершил радикальный шаг при подготовке к бою с Белью

''Может, с Джошуа?'' Ломаченко зажег на британском ТВ

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УЕФА назвал хозяина Евро-2024

"Не хватает габаритов": Белью засомневался в силе Усика

''Хоть рот раскрой'': экс-капитан сборной Украины распек Ракицкого за наш гимн

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Читайте все новости по теме "Усик - Белью" на OBOZREVATEL.

Тема
Усик - Белью
Персоны
Александр УсикТони БельюВасилий ЛомаченкоВиталий Кличко
Объект
УЕФА
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