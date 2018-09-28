Усик пошел на радикальный шаг перед боем с Белью: спортивные итоги 27 сентября

Украинский чемпион Василий Ломаченко отметился яркой шуткой в эфире британского ТВ, а другой наш боксер Александр Усик принял сенсационное решение во время подготовки к поединку против британца Тони Белью. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 27 сентября.

Кроме того, стала известна страна-хозяйка чемпионата Европы по футболу 2024 года. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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