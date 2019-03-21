Усик поразил олимпийского чемпиона трюком на тренировке

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик продолжает подготовку к дебюту в супертяжах.

Украинскому боксеру помогает с тренировками олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Алексей Торохтий. Во время одного из занятий, Усик продемонстрировал неожиданный талант жонглирования, чем восхитил Торохтия.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Новости В СМИ назвали следующего соперника Усика

Ранее сообщалось, что команда нашего спортсмена вступила в переговоры с российским супертяжем Александром Поветкиным, чтобы организовать их очную встречу на ринге.

В тоже время, менеджер украинца Александр Красюк отметил, что у "Русского Витяза" не спешат соглашаться на бой.

Кроме того, российские СМИ порекомендовали Поветкину воздержаться от поединка с украинским боксером.

Позже промоутер Усика рассказал, когда же станет известно имя соперника украинского чемпиона.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!