Усик поразил олимпийского чемпиона трюком на тренировке

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик продолжает подготовку к дебюту в супертяжах.
Украинскому боксеру помогает с тренировками олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Алексей Торохтий. Во время одного из занятий, Усик продемонстрировал неожиданный талант жонглирования, чем восхитил Торохтия.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.
Ранее сообщалось, что команда нашего спортсмена вступила в переговоры с российским супертяжем Александром Поветкиным, чтобы организовать их очную встречу на ринге.
В тоже время, менеджер украинца Александр Красюк отметил, что у "Русского Витяза" не спешат соглашаться на бой.
Кроме того, российские СМИ порекомендовали Поветкину воздержаться от поединка с украинским боксером.
Позже промоутер Усика рассказал, когда же станет известно имя соперника украинского чемпиона.
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