Усик получит пояс: промоутер сообщил об отказе Джошуа от боя с украинцем

Александр Чеканов Бокс 21:45, 13.04.2020

Украинский супертяж Александр Усик в ближайшие 12 месяцев получит чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Об этом заявил промоутер небитого кубинского боксера Фрэнка Санчеса Майк Борао. По его мнению, нынешний обладатель пояса Энтони Джошуа откажется от своего титула.

Усик – Джошуа

"Джошуа освободит пояс WBO, чтобы не проводить защиту с Усиком. Просто предположение, но я думаю, что Усик в конечном итоге выиграет вакантный титул WBO в супертяжелом весе в течение следующих 12 месяцев. Фрэнк находится в хорошей позиции, чтобы бороться за чемпионство WBO, в случае, если так произойдет", – цитирует Барао Sky Sports.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации бокса России Умар Кремлев пообещал, что Мурат Гассиев "переедет" Александра Усика в матче-реванше.

Комментировать
Спорт Бокс

Смотрите также

Заразить молодежь: врач из Германии озвучил радикальный способ против коронавируса

"Праздник у нас не отобрать!" Кернес пообещал провести "Бессмертный полк" на балконах

Мама Дана Балана спела "свадебную" песню для Кароль на "Голосі країни"

"Слуги" уходят на второй план: в Киеве существенно вырос рейтинг партии Порошенко

"Нет – реваншу!" У Порошенко выступили с решительным заявлением из-за дела против Чорновол