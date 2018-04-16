Усик получил травму перед финалом WBSS

Украинский тяжеловес Александр Усик получил травму руки во время подготовки к финалу Всемирной суперсерии бокса (WBSS) с россиянином Муратом Гассиевым. Спортсмен обратился к фанатам с помощью видеообращения в социальной сети Instagram и извинился за то, что поединок не состоится в назначенный срок.

"Я хотел проинформировать вас, что в своем тренировочном лагере я получил травму руки и бой 11 мая не состоится. Мы дадим знать организаторам турнира, когда будем готовы, и они назначат новую дату. Я бы хотел извиниться перед командой Мурата Гассиева за неудобства. Это спорт, так бывает. Фанатам спасибо за поддержку. Чуть-чуть подождите. Мир любит сильных", – сказал Усик.

🇺🇦🥊🏆 Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa) 16 Апр 2018 в 12:32 PDT

Как рассказал промоутер Александра Усика, речь идет о повреждении локтя. При этом боксеру не потребуется хирургическое вмешательство. "В абсолютно рабочей ситуации Александр почувствовал дискомфорт в локте. Когда дискомфорт перерос в боль, было решено обратиться к врачу. Вскоре он должен вернуться к тренировкам", – подчеркнул генеральный директор K2 Promotion Ukraina Александр Красюк.

Отметим, что ранее организаторы WBSS объявил о том, что финал Усик – Гассиев пройдет не 11 мая, как было запланировано, а летом. Кроме того, стало известно о том, что Россия намерена перекупить право на организацию боя у Саудовской Аравии.

Как сообщал "Обозреватель", промоутер Александра Усика Александр Красюк выступил с резким заявлением по поводу возможного переноса поединка украинца с Муратом Гассиевым в Россию.