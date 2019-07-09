Усик получил соперника: спортивные итоги 8 июля

Промоутер Александра Усика Эдди Хирн назвал соперника украинца в дебютном бою в хевивейте, а игрок "Динамо" помог сборной Бразилии выиграть Копа Америка.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 8 июля.

Кроме того, первая ракетка Украины Элина Свитолина с рекордом страны вышла в четвертьфинал Wimbledon. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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