Усик получил орден от УПЦ МП: все подробности

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик получил орден преподобного Ильи Муромца 1 степени.

Награду ему вручил Митрополит УПЦ Московского Патриархата Онуфрий. Церемония прошла в зале Национальной оперы Украины, сообщает канал боксера в Telegram Usyk 17.

"Нам даются знаки от Всевышнего, и когда мы начинаем их видеть – тогда все хорошо в нашей жизни. Талант – это такое громкое слово. 1% таланта, 99% кропотливого труда. Работать, работать и молиться. И тогда все получится. Друзья, давайте друг друга любить, прощать и уважать, и тогда у нас будет все хорошо. Слава Богу за все", – сказал на награждении Усик.

Александр Усик

Александр Усик Matchroom Boxing/Mark Robinson

Александр Усик Matchroom Boxing/Mark Robinson

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире одного из украинских телеканалов Александр Усик поддержал Украинскую православную церковь Московского патриархата, пообещав встать на сторону монахов Киево-Печерской лавры, если радикалы предпримут попытку ее захвата. Скандальное заявление вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

Напомним, что ранее украинский боксер дал откровенное интервью, в котором сказал, что Крым – Божий.