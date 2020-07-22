Усик показал тренировку, удивив фразой на украинском языке

Александр Усик опубликовал у себя в Instagram видео тренировки, удивив подписчиков своим украинским произношением.

"Вушко зацепило... Бачив?" – спросил боксер на видео.

Для украинских пользователей украинский язык Усика стал приятной неожиданностью.

"Такое красивое украинское произношение!", "Вау, украинский язык от Усика довольно непривычно слышать, но приятно", "Украинский язык в эфире. Спасибо, братик".

Другие оценили юмор украинца, который, как они считают, посмеялся над медлительностью своего следующего соперника Дерека Чисоры.

"Он издевается над медленным Чисорой. Вы это видите?", Именно с такой скоростью Чисора выбрасывает свои хуки. Усик издевается".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский боксер оставил грозное послание Усику, пообещав легко расправиться с украинцем.