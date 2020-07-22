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Усик показал тренировку, удивив фразой на украинском языке

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Бокс
2,0 т.
Усик показал тренировку, удивив своим украинским произношением

Усик показал тренировку, удивив своим украинским произношением. maxboxing

Александр Усик опубликовал у себя в Instagram видео тренировки, удивив подписчиков своим украинским произношением.

"Вушко зацепило... Бачив?" – спросил боксер на видео.

Для украинских пользователей украинский язык Усика стал приятной неожиданностью.

"Такое красивое украинское произношение!", "Вау, украинский язык от Усика довольно непривычно слышать, но приятно", "Украинский язык в эфире. Спасибо, братик".

Другие оценили юмор украинца, который, как они считают, посмеялся над медлительностью своего следующего соперника Дерека Чисоры.

"Он издевается над медленным Чисорой. Вы это видите?", Именно с такой скоростью Чисора выбрасывает свои хуки. Усик издевается".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский боксер оставил грозное послание Усику, пообещав легко расправиться с украинцем.

Дерек ЧисораАлександр Усик
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