Усик показал тренировку, удивив фразой на украинском языке
Усик показал тренировку, удивив своим украинским произношением. maxboxing
Александр Усик опубликовал у себя в Instagram видео тренировки, удивив подписчиков своим украинским произношением.
"Вушко зацепило... Бачив?" – спросил боксер на видео.
Для украинских пользователей украинский язык Усика стал приятной неожиданностью.
"Такое красивое украинское произношение!", "Вау, украинский язык от Усика довольно непривычно слышать, но приятно", "Украинский язык в эфире. Спасибо, братик".
Другие оценили юмор украинца, который, как они считают, посмеялся над медлительностью своего следующего соперника Дерека Чисоры.
"Он издевается над медленным Чисорой. Вы это видите?", Именно с такой скоростью Чисора выбрасывает свои хуки. Усик издевается".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский боксер оставил грозное послание Усику, пообещав легко расправиться с украинцем.