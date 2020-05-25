Усик показал новое хобби и удивил подписчиков внешним видом

Михаил Морозов Бокс 17:30, 25.05.2020 Обновлено: 17:38, 25.05.2020

Украинский боксер Александр Усик попробовал себя в роли гольфиста, выставив в Instagram видео, на котором он выполняет серию из трех ударов.

"Идеально! Под флаг", – похвалил боксера закадровый голос.

Александр Усик
@usykaa

В комментариях хвалят Александра за попытку освоить новый вид спорта, но отмечают, что для игры в гольф надо быть более гибким. Однако большинство подписчиков обратили внимание на прическу и разную обувь спортсмена (правый кроссовок белый, левый – черный).

"Сашке кто-нибудь скажет? У него кеды разные, так торопился на гольф", "На второй такой же кроссовок денег не хватило?", "А почему у вас обувь разного цвета?", "Чья туфля?", "Причесон 10/10", "Саня, что у тебя на голове?"

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик на карантине поразил сложнейшим трюком.

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