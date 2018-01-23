Усик показал мощь перед полуфиналом боксерской Лиги чемпионов

Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик (13-0, 11 КО) накануне полуфинального поединка боксерской Лиги чемпионов (WBSS) против Майриса Бриедиса (24-0, 18 КО) провел открытую тренировку в Латвии

Наш спортсмен отработал удары на ринге в Риге вместе со своим тренером Сергеем Ватаманюком, похвастался тренировкой на ловкость и реакцию, а также порадовал зрителей мощным трюком с хождением на руках.

По завершении занятия украинец долгое время позировал с поклонниками и раздавал автографы.

Напомним, что полуфинал Всемирной боксерской суперсерии состоится 27 января, в субботу.

"Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию боя Усик - Бриедис. Начало поединка 1/2 финала WBSS в 23:00 по киевскому времени.