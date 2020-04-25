Усик показал, чему учит дочь на карантине - опубликовано видео

Максим Богданов Бокс 20:44, 25.04.2020

Непобедимый украинский супертяж Александр Усик во время карантина решил дать урок бокса своей дочке.

"Раз-два! Раз-два! Теперь уклон, еще уклон. Нырочек, нырочек. И бьешь папе сюда", – помогал 10-летней Лизе советами Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик заявил, что девушкам не место в боксе и смешанных единоборствах, потому что так они теряют свое обаяние и становятся грубыми.

Комментировать
Спорт Бокс

Смотрите также

Зекоманда – ліквідатори Держави. Вони перетворюють на попіл все, до чого торкаються

Простота хуже воровства: найден человек, который лишил страну средств защиты, а бюджет – миллионов

Зеленского поймали на лжи о зарплатах чиновников: кто получает больше 47 тысяч грн

Украина не выйдет из кризиса в 2021 году. А мир только входит в период больших потрясений — интервью с футурологом

Босая Савченко, Добкин "под кайфом" и подмигивающий Зеленский: главный фотограф Рады – о скандальном закулисье политики