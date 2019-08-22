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Усик подерется с россиянином в дебютном поединке в хевивейте — СМИ

1.9т Читать материал на украинском

Дебютный бой в рамках супертяжелого веса Александр Усик проведет против россиянина Андрея Федосова.

Как сообщает Boxingscene, Федосов и его команда согласились на бой против украинца. Поединок пройдет 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena и будет транслироваться на стриминговой платформе DAZN.

Андрей Федосов

Андрей Федосов

boxingscene.com

Ранее команда Федосова отказала украинцу — хотели сперва провести промежуточный бой. По данным источника, команды продолжили переговоры и сумели договориться, хотя официального подтверждения этой новости пока что нет.

Новости
Официально: названа дата дебюта Усика в хевивейте

Отметим, что Федосов провел 34 поединка в профессиональной карьере, в которых одержал 31 победу и трижды проигрывал. 25 боев завершал нокаутами.

Изначально соперником Усика должен был стать 38-летний француз камерунского происхождения Карлос Такам. Они могли провести поединок еще в июне, но украинец снялся из-за травмы. Бой перенесли на осень, но Такам подписал контракт с новым промоутером, который изменил ближайшие планы камерунца.

Смотрите видео по теме:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в команде Александра Усика высказались об отмене боя с Такамом.

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Александр Усик
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