Усик подерется за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Победитель двухматчевого противостояния между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри обязан будет провести защиту титула абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в бою с Александром Усиком.

Об этом сообщил президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсель. Функционер подтвердил, что Джошуа и Фьюри подписали контракт на два боя, в котором определят обладателя всех престижных поясов в хевивейте.

Усик против Гассиева в финале WBSS

"Я хотел бы видеть, как чемпион WBO Энтони Джошуа проведет поединок против бывшего чемпиона WBO и нынешнего обладателя пояса Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира супертяжелого веса. Следующим соперником победителя должен быть обязательный претендент по линии WBO Александр Усик", – цитирует Валькарселя ESPN.

Бой Усика против Джошуа или Фьюри должен состояться до конца будущего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный российский чемпион Костя Цзю рассказал об уважении к Александру Усику.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!