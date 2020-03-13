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13 марта • обновлено в 11:54
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Усик поделился ожиданиями от боя с Чисорой

1.4т
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Украинский боскер Александр Усик заявил, что бой против Дерека Чисоры станет большим испытанием для него и поможет ему по-настоящему почувствовать реалии супертяжелого дивизиона.

"Я до конца еще не вкусил супертяжелую весовую категорию. Бой с Дереком Чисорой, я думаю, будет большим испытанием для меня. Я буду усердно готовиться к нему, так же, как это делаю ко всем своим поединкам. Думаю, что фанатам бокса мы закатим хорошее шоу и люди порадуются, посмотрев его", – заявил Усик в интервью YouTube-каналу Matchroom Boxing.

Александр Усик

Александр Усик

Он также вспомнил о выходках Чисоры по отношению к братьям Кличко и сказал, что, по его мнению, британец уже перерос это "ребячество".

"Я когда-то смотрел бой Чисоры против Виталия Кличко, когда он ударил его по лицу, а потом плевался водой во Владимира. Я думаю, что он уже перерос это ребячество и будет более серьезно ко всему относиться. Я к его выходкам готов", – добавил наш соотечественник.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Александра Усика против Дерека Чисоры состоится 23 мая в Лондоне.

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Тема
Усик - Чисора
Персоны
Владимир Кличко Виталий Кличко Дерек Чисора Александр Усик
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