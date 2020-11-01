Усик поддержал Хабиба, назвавшего Макрона тварью

Максим Иншаков Бокс 13:29, 1.11.2020

Украинский боксер Александр Усик поддержал непобедимого чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, оскорбившего президента Франции Эммануэля Макрона.

Крымчанин поставил лайк под постом россиянина в Instagram. В публикации Нурмагомедов подверг жесткой критике высказывания французского лидера, назвав его тварью.

Усик поставил лайк Хабибу
Instagarm Хабиба Нурмагомедова

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 октября Нурмагомедов обратился к мусульманам, заявив, что под лозунгом свободы слова французский политик оскорбляет чувства более полутора миллиардов верующих мусульман, и прикрепил фото Макрона с наложенным на него отпечатком ботинка.

31 октября Александр Усик победил британца Дерека Чисору в поединке за титул официального претендента на бой за звание чемпиона мира по версии WBO.

Позже появился комментарий британца, а также видео с лучшими моментами битвы.

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