Усик поддержал Хабиба, назвавшего Макрона тварью

Украинский боксер Александр Усик поддержал непобедимого чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, оскорбившего президента Франции Эммануэля Макрона.

Крымчанин поставил лайк под постом россиянина в Instagram. В публикации Нурмагомедов подверг жесткой критике высказывания французского лидера, назвав его тварью.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 октября Нурмагомедов обратился к мусульманам, заявив, что под лозунгом свободы слова французский политик оскорбляет чувства более полутора миллиардов верующих мусульман, и прикрепил фото Макрона с наложенным на него отпечатком ботинка.

31 октября Александр Усик победил британца Дерека Чисору в поединке за титул официального претендента на бой за звание чемпиона мира по версии WBO.

Позже появился комментарий британца, а также видео с лучшими моментами битвы.