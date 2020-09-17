Усик побил легендарный рекорд и стал чемпионом WBC: как это было

Ровно 4 года назад украинский боксер Александр Усик побил Кшиштофа Гловацки и завоевал первый в своей профессиональной карьере чемпионский пояс в тяжелом весе. Встреча за титул WBO продлилась все 12 раундов и победителя определили судейские записки 119:109, 117:111, 117:111.

Кроме того, тогда еще 29-летний крымчанин побил легендарный рекорд Эвандера Холифилда, который стал чемпионом мира за 12 боёв. Украинцу для этого хватило 10 поединков.

У себя в Instagram Александр вспомнил эту встречу, поблагодарив украинцев за поддержку.

" И хотя бой проходил в Гданьске, я каждой клеточкой чувствовал поддержу нашего народа! Огромная благодарность всем, я это всегда буду помнить. Мир любит сильных", – написал Усик.

Усик поблагодарил украинцев Instagram Александра Усика

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик готовится к поединку с британцем Дереком Чисорой. Изначально поединок между боксерами должен был состояться 23 мая в Лондоне, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. Сейчас противостояние между украинцем и британцем запланировано на 31 октября.