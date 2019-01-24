Усик переходит в хэвивейт: стало известно, что будет с чемпионскими поясами украинца

Украинский чемпион Александр Усик останется обладателем поясов в тяжелом весе, если перейдет в другой дивизион.

Об этом заявил промоутер нашего боксера и генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк.

Александр Усик instagram.com/lomus_17

"Есть такая штука, когда чемпион для того, чтобы подраться в весе выше, подает заявку в санкционирующий орган и берет специальное разрешение. И независимо от результата в другой весовой категории пояса остаются за ним. По некоторым версиям Усик – суперчемпион. Это дает ему право проводить обязательные защиты раз в полтора года. Мы ведем диалог так, чтобы пояса до последнего – пока мы на 100% не определимся, переходит ли Усик в хэвивейт, – оставались у него", – сказал Красюк в интервью VideoBoxing.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Красюк назвал вероятные место и дату проведения следующего боя Александра Усика. По словам промоутера, с большой долей вероятности этот поединок пройдет в супертяжелой весовой категории.

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