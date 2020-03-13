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13 марта • обновлено в 19:31
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Усик перед боем с Чисорой эффектно защитился от коронавируса: видео

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Украинский супертяжеловес Александр Усик и британец Дерек Чисора встретились в дуэли взглядов в Лондоне, после чего украинский боксер провел импровизированную дезинфекцию помещения.

Александр Усик и Дерек Чисора

Александр Усик и Дерек Чисора

Боксеры сошлись лицом к лицу на пресс-конференции, посвященной поединку боксеров, который должен пройти 23 мая на "O2 Arena" в столице Великобритании.

После того, как около минуты соперники смотрели друг другу в глаза, Усик вначале попросил Чисору сделать совместное селфи, а затем достал баллончик с антисептиком и несколько раз распылил на присутствующих в зале.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Усик - Чисора
Персона
Александр Усик
Место
Англия Лондон
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