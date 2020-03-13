Усик перед боем с Чисорой эффектно защитился от коронавируса: видео

Украинский супертяжеловес Александр Усик и британец Дерек Чисора встретились в дуэли взглядов в Лондоне, после чего украинский боксер провел импровизированную дезинфекцию помещения.
Александр Усик и Дерек Чисора
Боксеры сошлись лицом к лицу на пресс-конференции, посвященной поединку боксеров, который должен пройти 23 мая на "O2 Arena" в столице Великобритании.
После того, как около минуты соперники смотрели друг другу в глаза, Усик вначале попросил Чисору сделать совместное селфи, а затем достал баллончик с антисептиком и несколько раз распылил на присутствующих в зале.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее непобедимого украинского боксера Александра Усика засекли в аэропорту Лондона в медицинской маске, стилизированной под маску супергероя.
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