Усик озадачил сеть новым видео: спортивные итоги 28 августа

Украинский экс-чемпион мира Александр Усик вызвал недоумение в сети новым видео, а в России рассказали о состоянии изнасилованной спортсменки.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 28 августа.
Кроме того, легендарный Майк Тайсон восхитился Василием Ломаченко. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:
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