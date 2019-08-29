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Усик озадачил сеть новым видео: спортивные итоги 28 августа

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Украинский экс-чемпион мира Александр Усик вызвал недоумение в сети новым видео, а в России рассказали о состоянии изнасилованной спортсменки.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 28 августа.

Кроме того, легендарный Майк Тайсон восхитился Василием Ломаченко. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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Тема
US Open
Персоны
Александр Усик Элина Свитолина Евгений Коноплянка Александр Поветкин Василий Ломаченко Майк Тайсон
Тег
ФК Сампдория
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