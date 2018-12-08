МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

Усик отжег на взвешивании Ломаченко

Читать материал на украинском

Украинский боксер Александр Усик эффектно поддержал своего друга Василия Ломаченко перед поединком против пуэрториканца Хосе Педрасы. На официальной церемонии взвешивания абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе завел публику с криками "Лома", вызвав смех в зале.

Украинской поддержке Василия удалось перекричать фанатов Педрасы из Пуэрто-Рико.

Новости
Любимчик итальянцев и судей: 5 интересных фактов о сопернике Ломаченко

Напомним, что поединок Ломаченко – Педраса пройдет 8 декабря в Нью-Йорке. На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). На официальной церемонии взвешивания Ломаченко перевесил своего соперника. Во время открытой тренировки в США украинский боксер поразил восторженную публику.

Александр Усик

Александр Усик

instagram.com/lomus_17

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира по версии WBA Василий Ломаченко отказался от супербоя против филиппинца Мэнни Пакьяо.

Читайте все новости по теме "Ломаченко - Педраса" на OBOZREVATEL.

Тема
Ломаченко - Педраса
Персоны
Василий ЛомаченкоАлександр Усик
Место
СШАНью-Йорк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги