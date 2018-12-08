Усик отжег на взвешивании Ломаченко

Украинский боксер Александр Усик эффектно поддержал своего друга Василия Ломаченко перед поединком против пуэрториканца Хосе Педрасы. На официальной церемонии взвешивания абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе завел публику с криками "Лома", вызвав смех в зале.

Украинской поддержке Василия удалось перекричать фанатов Педрасы из Пуэрто-Рико.

Напомним, что поединок Ломаченко – Педраса пройдет 8 декабря в Нью-Йорке. На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). На официальной церемонии взвешивания Ломаченко перевесил своего соперника. Во время открытой тренировки в США украинский боксер поразил восторженную публику.

Александр Усик instagram.com/lomus_17

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира по версии WBA Василий Ломаченко отказался от супербоя против филиппинца Мэнни Пакьяо.