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12 мая • обновлено в 09:31
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Усик ответил на вызов чемпиона Украины: спортивные итоги 11 мая

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Боксер Александр Усик ответил на вызов борца Богдана Грицая, а также записал обращение к украинцам, в котором объяснил съемки в русском православном фильме.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 11 мая.

Коме того, боксеры в Крыму запустили 40-метровый портрет Иосифа Сталина. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
допинговый скандал
Персоны
Деннис Родман Александр Усик
Тег
сборная России по футболу
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