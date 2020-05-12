Усик ответил на вызов чемпиона Украины: спортивные итоги 11 мая

Боксер Александр Усик ответил на вызов борца Богдана Грицая, а также записал обращение к украинцам, в котором объяснил съемки в русском православном фильме.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 11 мая.

Коме того, боксеры в Крыму запустили 40-метровый портрет Иосифа Сталина. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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