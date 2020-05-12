Усик ответил на вызов чемпиона Украины: спортивные итоги 11 мая

Боксер Александр Усик ответил на вызов борца Богдана Грицая, а также записал обращение к украинцам, в котором объяснил съемки в русском православном фильме.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 11 мая.
Коме того, боксеры в Крыму запустили 40-метровый портрет Иосифа Сталина. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
"Вы меня отсюда не выгоните": Усик отреагировал на критику
"Напились в дрова": легендарный баскетболист Деннис Родман вспомнил знакомство с Ким Чен Ыном
Усик ответил на вызов украинского борца Богдана Грицая
В Крыму боксеры запустили портрет Сталина: всплыла биография "патриота"-организатора акции
"Прямо угрожаете": Усик обратился к украинцам и объяснил фильм о религии
СМИ: футболисты сборной России попались на допинге
"Стало последней каплей": украинский борец Богда Грицай объяснил, почему бросил вызов Усику
Самые красивые девушки у нас в Instagram!
Читайте все новости по теме "допинговый скандал" на OBOZREVATEL.