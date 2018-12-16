Усик ответил на угрозы из-за лавры: спортивные итоги 15 декабря

Усик ответил на угрозы из-за лавры и фанат "ДНР" Пореченков опозорился с оскорблениями Конора. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 15 декабря.
Кроме того, Усик получил орден от УПЦ МП, непобедимый украинский супертяж добыл яркую победу нокаутом, а испанские фанаты устроили яркий перфоманс в честь Зозули. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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