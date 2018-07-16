Усик ответил на обвинения русских в трусости

Чемпион мира по боксу по версиям WBO и WBC украинец Александр Усик прокомментировал возможный срыв финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с россиянином Муратом Гассиевым, а также обвинения в свой адрес в "трусости".

"Разве я выгляжу так, будто боюсь драться где-нибудь? Я - атлет и воин, мне не важно, где я буду драться, я просто хочу этого. Знаю, что со мной из Украины прибудет поддержка, что очень хорошо. Сам я готов, моя команда тоже. Собираемся ехать в Москву в хорошем настроении. Когда встречаются сильные боксеры, их бои всегда интересны", - отметил Усик, которого цитирует Boxing Scene.

Также он рассказал о деталях своего тренировочного распорядка. Последние недели Усик тренируется на олимпийской базе в Киеве.

"Я вставал в 4.50 утра каждый день и зажигал себя. Чтобы перестроиться, вы должны зажигать, что я и делал. Я наслаждаюсь тяжелыми тренировками, люблю давление, которое испытывает спортсмен накануне боя".

На вопрос о Гассиеве украинец ответил:

"Вы можете посмотреть на YouTube - он сильный парень. И сейчас, слава богу, Мурат и я сразимся за титул Мохамеда Али и абсолютного чемпиона мира.

Также Усик выразил надежду, что болельщики получат от поединка удовольствие.

"Этот бой важен для спорта. Говорил это раньше и напомню сейчас: фанаты должны ожидать отличного поединка", - заявил Усик.

Александр Усик

Напомним, что поединок Усик - Гассиев должен состояться 21 июля в Москве. Однако в команде украинского чемпиона заявили, что российская сторона не выполняет договоренностей по организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Усика красиво ответили на угрозы России.