Усик оценил возвращение Тайсона в бокс и высказался о возможном бое с Майком

Украинец Александр Усик считает, что легендарный Майк Тайсон вернулся в бокс, потому что ему стало скучно.

В интервью изданию The Sun наш соотечественник назвал его поступок правильным, поскольку благодаря этому решению "Железный Майк" сбросил вес и вновь занялся любимым делом. Александр также признался, что не хотел бы драться с Тайсоном, а лучше бы просто его обнял.

"Я думаю, что Майк снова начал боксировать, потому что ему стало скучно. Человеку необходимо заниматься любимым делом. Мне кажется, что он правильно поступил. Тайсон сбросил вес, он счастлив, так почему нет? Не думаю, что хотел бы драться с Майком, я бы лучше его по-дружески обнял. В детстве я смотрел поединки братьев Кличко, Тайсона, Леннокса Льюиса, но моим главным кумиром всегда был Мухаммед Али", – рассказал Усик.

Отметим, что "Железный Майк" не собирается заканчивать карьеру после ничьей в выставочном бою против Роя Джонса-младшего и готов вернуться в ринг как можно быстрее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вызов Тайсону бросил Эвандер Холифилд, которому Майк в их легендарном втором поединке откусил кусочек уха.