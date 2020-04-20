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20 апреля • обновлено в 21:53
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Из-за карантина: Усик оценил себя в новой весовой категории

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Украинский боксер Александр Усик комфортно себя чувствует в супертяжелой весовой категории, однако жалеет, что не имеет возможности боксировать из-за пандемии коронавируса.

Усик – Уизерспун

Усик – Уизерспун

"Мне очень нравится в супертяжелом весе. Это королевский дивизион. На протяжении всего существования бокса этот вес был крутым местом. Там всегда были крутые события. Эти поединки очень запоминаются. Мне там нравится. Но пока что в связи с карантином мы не имеем возможности проявить или испытать себя там. Мой следующий поединок предварительно состоится в июле с Дереком Чисорой", – сказал Усик в интервью Дмитрию Гордону.

Напомним, свой единственный на сегодня бой в хевивейте Александр Усик провел 12 октября минувшего года, победив Чазза Уизерспуна.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный британский боксер Дэвид Хэй, который является менеджером Дерека Чисоры, назвал главный просчет Александра Усика.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Александр Усик
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
а ну 4юбитики фас.
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