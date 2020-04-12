Усик, отрицавший опасность коронавируса, выложил неожиданное фото в маске

Непобедимый украинский боксер Александр Усик, который заявлял, что "в Украине слишком много паники вокруг этого всего", поддержал флеш-моб Виталия Кличко "#доситьшастать".

Крымчанин у себя в Instagram выложил снимок на фоне бигборда с изображением мэра Киева, призывающего сидеть дома во время карантина из-за пандемии коронавируса.

@usykaa

Ранее Александр Усик призвал украинцев посещать храмы и причащаться из одной чаши, несмотря на риск заболеть коронавирусом.

До этого Усик заявил, что для борьбы с коронавирусом надо "купаться в бассейне с хлоркой" и "пить воду из-под крана".

Недавно Усик вызвал настоящий скандал в сети своим советами о том, как уберечься от коронавируса.

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