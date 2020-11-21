Усик, отрицавший опасность коронавируса, переболел COVID-19 и рассказал о симптомах

Непобедимый украинец Александр Усик, который заявлял про коронавирус, что "в Украине слишком много паники вокруг этого всего", подтвердил, что переболел COVID-19.

По словам боксера, это случилось еще в первую волну пандемии в Украине.

"Я не паниковал особо. Я же говорил, что переболеют все абсолютно. То, что есть вирус – он есть, естественно. Весной и осенью всегда люди болеют. У меня ситуация была такова: я лечил зубы, и у меня потом "бах" – надуло лицо, словно меня "бджоли покусали" и появилась температура. Ну появилась и появилась. Просто у меня разрезали десну – вставляли импланты – я думал все от этого. Но в какой-то момент моя супруга великолепная говорит "Слушай, я нюх потеряла". Мы вызвали доктора, который проверил нас и действительно диагноз подтвердился", – отметил Усик.

Крымчанин рассказал, что COVID-19 обнаружили только у него с женой. Никто из его окружения, кто живет и работает с ними не заразился.

"Мы сели на карантин, отсидели 14 дней. У меня была температура три дня – 37.2 или 38 градусов. Слабость была. Три дня я просто лежал на кровати, что мне очень дико не нравилось. Я ненавижу, когда со мной происходят такие вещи. Как только прошла температура, то я начал делать дома какие-то приседания, пресс, растяжки", – подытожил Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр призывал украинцев посещать храмы и причащаться из одной чаши, несмотря на риск заболеть коронавирусом.

До этого Усик заявлял, что для борьбы с коронавирусом надо "купаться в бассейне с хлоркой" и "пить воду из-под крана".

Спустя некоторое время Усик вызвал настоящий скандал в сети своим советами о том, как уберечься от коронавируса.