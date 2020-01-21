Усика "отправили" на Донбасс: спортивные итоги 20 января

Украинский супертяж Александр Усик взбудоражил сеть, выложив фото с оружием, а киевское "Динамо" добыло первую победу в 2020 году.
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Кроме того, в турецком футболе произошел курьезный случай с удалением вратаря за два отбитых пенальти. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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