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Усика "отправили" на Донбасс: спортивные итоги 20 января

1.1т
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Украинский супертяж Александр Усик взбудоражил сеть, выложив фото с оружием, а киевское "Динамо" добыло первую победу в 2020 году.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 20 января.

Кроме того, в турецком футболе произошел курьезный случай с удалением вратаря за два отбитых пенальти. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Тайсон Лионель Месси Ярослав Ракицкий Александр Усик
Теги
ФК Шахтер ФК Динамо Киев
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