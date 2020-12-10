Усик открыл обновленный боксерский зал в Конча-Заспе. Фото и видео

В Олимпийском научно-спортивном центре "Конча-Заспа" состоялось открытие обновленного боксерского зала.

Инвестором реализации проекта стал меценат и большой фанат бокса Сергей Тронь, а в роли консультантов выступили главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский и бывший абсолютный чемпион мира, олимпийский чемпион Александр Усик, сообщается на странице центра в социальной сети Facebook.

В Конча-Заспе провели обновление боксерского зала Олимпийского центра.

Для тренировок спортсменов и их подготовки к важнейшим стартам были приобретены новые боксерские груши, мешки подушки, установлена современная рейсовая система для подвеса снарядов, появились новый ринг и татами. Кроме того, была усовершенствована вентиляционная система зала.

Александр Усик на открытии зала. Facebook Олимпийского центра

Для спортсменов было приобретено новое оборудование.

Подготовка советских боксеров в Конча-Заспе.

Отметим, что в зале Олимпийского центра тренировались и продолжают тренироваться многие титулованные боксеры, такие как Владимир Кличко, Вячеслав Глазков, Василий Ломаченко, Александр Хвоздик, Евгений Хитров, Александр Усик, Александр Хижняк, Артем Далакян, Алина Шатерникова, Виталий Кличко и другие.

В зале была усовершенствована система вентиляции.

Были приобретены боксерские груши.

Олимпийский научно-спортивный центр "Конча-Заспа" функционирует с 1976 года. За время независимости Украины воспитанники центра добыли 69 олимпийский наград, 14 из них – боксеры.

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