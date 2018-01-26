Усик откровенно высказался об украинцах: спортивные итоги 25 января

Украинский чемпион Александр Усик отметился откровенным заявлением о соотечественниках, а российский актер Михаил Ефремов прошелся по экс-министру спорта РФ Виталию Мутко. "Обозреватель" представляет главные спортивные новости четверга, 25 января.
Кроме того, знаменитый американский ведущий пришел в восторг от Василия Ломаченко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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