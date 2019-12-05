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5 декабря • обновлено в 09:43
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Усик откровенно высказался о Зеленском: спортивные итоги 4 декабря

1.6т
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Украинский супертяж Александр Усик откровенно рассказал о разговоре с Владимиром Зеленским, а УЕФА изменил формат отбора к ЧМ-2022.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 4 декабря.

Кроме того, аравийского боксера Султана Аль-Нуаими наказали за понты на ринге. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
ЧМ-2022
Персоны
Александр Усик Владимир Зеленский
Теги
Сборная Украины по футболу УЕФА
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