Усик откровенно высказался о Зеленском: спортивные итоги 4 декабря

Украинский супертяж Александр Усик откровенно рассказал о разговоре с Владимиром Зеленским, а УЕФА изменил формат отбора к ЧМ-2022.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 4 декабря.

Кроме того, аравийского боксера Султана Аль-Нуаими наказали за понты на ринге. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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