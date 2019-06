Усик отказался от еще одного чемпионского пояса

Украинец Александр Усик в связи с переходом в супертяжелую весовую категорию принял решение отказаться от чемпионского пояса по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в крузервейте.

Об этом сообщается на официальном сайте организации. Уточняется, что титул вернется к польскому боксеру Кшиштофу Гловацки. "Благодаря переходу чемпиона WBO Александра Усика в супертяжелый вес, временный чемпион Кшиштоф Гловацки теперь признан новым чемпионом WBO в тяжелом весе", – заявил президент WBO Пако Валькарсель.

With WBO Junior Heavyweight Champion Oleksandr Usyk moving to the Heavyweight division, Interim Champion Krysztof Glowacki, is now recognized as the new WBO Jr. Heavyweight Champion and will face WBO #2 Mairis Briedis in voluntary defense on June 15th in Riga, Latvia @WBSS pic.twitter.com/w26DA87zw1