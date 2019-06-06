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Усик отказался от еще одного чемпионского пояса

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Украинец Александр Усик в связи с переходом в супертяжелую весовую категорию принял решение отказаться от чемпионского пояса по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в крузервейте.

Об этом сообщается на официальном сайте организации. Уточняется, что титул вернется к польскому боксеру Кшиштофу Гловацки. "Благодаря переходу чемпиона WBO Александра Усика в супертяжелый вес, временный чемпион Кшиштоф Гловацки теперь признан новым чемпионом WBO в тяжелом весе", – заявил президент WBO Пако Валькарсель.

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Александр Усик

Александр Усик

WBSS

Отметим, что именно у Гловацки Александр Усик отобрал пояс WBO, разгромно победив поляка по очкам в сентябре 2016 года – 119:109, 117:111, 117:111. Титул стал первым в профессиональной карьере Усика.

Ранее украинец отказался от пояса по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и был лишен титула чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC).

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил о том, что его подопечный станет обязательным претендентом на поединок с победителем реванша Энтони Джошуа – Энди Руис.

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Тема
WBO
Персона
Александр Усик
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