Главная Новости
2 декабря • обновлено в 11:15
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Усик отказался от боя с победителем реванша Джошуа – Руис: спортивные итоги 1 декабря

2.1т
Читать материал на украинском

Украинский супертяж Александр Усик отказался от боя с победителем реванша Джошуа – Руис, а боец ММА Маркос Тайландеш эффектно вырубил соперника.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные события воскресенья, 1 декабря.

Кроме того, донецкий "Шахтер" сенсационно потерял очки в матче Премьер-лиги. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Усик отказался драться с победителем боя Джошуа - Руис

Боец MMA "убил" соперника ударом ногой в голову - жесткое видео

В "ДНР" опозорились с выдуманной победой на престижном турнире - фотофакт

"Есть два минуса": в России оценили результаты жеребьевки Евро-2020

Непобедимый российский боксер заставил Усика выйти в ринг после чемпионского боя

"Шахтер" сенсационно потерял очки в УПЛ

Украина вошла в топ-10 спринта Кубка мира по биатлону

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Джошуа – Руис: реванш" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Джошуа – Руис: реванш Премьер-лига Украины
Персона
Александр Усик
Тег
ФК Шахтер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги