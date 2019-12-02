Усик отказался от боя с победителем реванша Джошуа – Руис: спортивные итоги 1 декабря

Украинский супертяж Александр Усик отказался от боя с победителем реванша Джошуа – Руис, а боец ММА Маркос Тайландеш эффектно вырубил соперника.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные события воскресенья, 1 декабря.

Кроме того, донецкий "Шахтер" сенсационно потерял очки в матче Премьер-лиги. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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