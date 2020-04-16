Усик ополчился на критиков: спортивные итоги 15 апреля

Александр Чеканов Бокс 09:05, 16.04.2020 Обновлено: 09:54, 16.04.2020

Украинский супертяж Александр Усик решил избавиться от негативных комментариев в сети, а российские журналисты Владимир Соловьев и Василий Уткин устроили новую перепалку.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 15 апреля.

Кроме того, экс-игрок "Динамо" Олег Саленко устроил ссору с киевской полицией. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Усик не выдержал негатив в свой адрес и принял меры

Саленко устроил хамский скандал с киевской полицией из-за карантина

"Бороться со свиньями": Соловьев ответил на вызов Уткина

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