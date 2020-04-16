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16 апреля • обновлено в 09:38
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Усик ополчился на критиков: спортивные итоги 15 апреля

1.2т
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Украинский супертяж Александр Усик решил избавиться от негативных комментариев в сети, а российские журналисты Владимир Соловьев и Василий Уткин устроили новую перепалку.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 15 апреля.

Кроме того, экс-игрок "Динамо" Олег Саленко устроил ссору с киевской полицией. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Усик не выдержал негатив в свой адрес и принял меры

Саленко устроил хамский скандал с киевской полицией из-за карантина

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Владимир Соловьев Василий Уткин Олег Саленко Александр Усик
Тег
ФК Динамо Киев
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