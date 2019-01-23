Усик официально признан боксером года: его нокаут назван лучшим в мире

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) признан лучшим боксером 2018 года по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

В борьбе за этот титул крымчанин опередил Деонтея Уайлдера, Сауля Альвареса, Майки Гарсию, Каллума Смита и Ваенхонга Менайотина.

Лучшим нокаутом года назван мощнейший удар Усика в бою с британцем Тони Белью в ноябре прошлого года. Украинец защитил все свои пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной федерации бокса (IBF).

Еще один украинский боксер, Александр Гвоздик (16-0, 13 КО), признан открытием года. 31-летний харьковчанин 2 декабря нокаутировал Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО) и завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC.

В номинации "лучший бой года" победил бой Деонтея Уайлдера (40-0-1, 39 КО) и Тайсона Фьюри (27-0-1, 19 КО). Поединок на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) сенсационно завершился вничью.

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