Усик официально признан боксером года: его нокаут назван лучшим в мире

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) признан лучшим боксером 2018 года по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
В борьбе за этот титул крымчанин опередил Деонтея Уайлдера, Сауля Альвареса, Майки Гарсию, Каллума Смита и Ваенхонга Менайотина.
Лучшим нокаутом года назван мощнейший удар Усика в бою с британцем Тони Белью в ноябре прошлого года. Украинец защитил все свои пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной федерации бокса (IBF).
Еще один украинский боксер, Александр Гвоздик (16-0, 13 КО), признан открытием года. 31-летний харьковчанин 2 декабря нокаутировал Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО) и завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC.
В номинации "лучший бой года" победил бой Деонтея Уайлдера (40-0-1, 39 КО) и Тайсона Фьюри (27-0-1, 19 КО). Поединок на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) сенсационно завершился вничью.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 января Александр Усик защитил титул чемпиона мира по версии WBO, победив в Латвии Майриса Бриедиса.
21 июля в финале Всемирной боксерской суперсерии Александр, разбив Мурата Гассиева, защитил титул чемпиона мира по версиям WBO и WBC, а также добыл титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA. Также он завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии The Ring и кубок Мохаммеда Али.
10 ноября на арене в Манчестере Усик выиграл бой у Тони Белью, защитив все свои титулы.
20 декабря американский спортивный телеканал ESPN признал крымчанина лучшим в 2018 году.
24 декабря Александр был назван лучшим боксером 2018 года по версии американского портала Yahoo.
31 декабря Усик был признан лучшим боксером в мире 2018 года по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
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