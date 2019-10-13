Побитый Усик обратился к украинцам - опубликовано видео

Украинский супертяжеловес Александр Усик с приличными синяками на лице после боя записал видео с благодарностью своим поклонникам за поддержку.

"Дорогие друзья, всем доброе утро! Спасибо всем, кто приехал, прилетел, приплыл, просто пришел, прибежал. Всем, кто был в зале и поддерживал, кто смотрел в телевизоре. Всем вам спасибо! За эту поддержку очень благодарен. Я буду показывать и дальше красивый бокс. Фингал - ничего страшного", - заявил Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик (17-0, 13 КО) победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

Перед боем украинские болельщики, пришедшие на Wintrust Arena поддержать своего боксера, вместе с солистом фантастически исполнили гимн нашей страны.

После поединка Александр прокомментировал свой успех, заявив что ему пришлось понервничать.

Позже были опубликованы лучшие моменты встречи Усик — Уизерспун и полная запись боя.

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