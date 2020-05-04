Усик обратился к украинцам со словами о гадости: спортивные итоги 3 мая

Александр Чеканов Бокс 09:05, 4.05.2020 Обновлено: 10:27, 4.05.2020

Боксер Александр Усик обратился к украинцам, а нокаут нашего соотечественника Сергея Снитюка на турнире в Таиланде восхитил сеть.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 3 мая.

Кроме того, экс-футболист "Динамо" Александр Алиев назвал истинную, по его мнению, причину карантина в Украине. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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