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Усик обратился к поклонникам по-украински: спортивные итоги 31 декабря

1.4тЧитать материал на украинском

Усик поразил новогодним поздравлением на украинском языке, а вратарь сборной Украины принял неожиданное решение. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 31 декабря.

Кроме того, бой Мейвезер - Насукава завершился нокаутом, Усик назван лучшим боксером планеты и Ахметов обратился к болельщикам "Шахтера". Наши читателя считают наиболее интересными следующие материалы:

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Официально: Усик назван лучшим боксером планеты

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