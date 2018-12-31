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Усик обратился к команде Ломаченко: спортивные итоги 30 декабря

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Абсолютный чемпион мира Александр Усик обратился к команде своего кума Василия Ломаченко, а футболист сборной Украины опубликовал эпичное видео с женой. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 30 декабря.

Кроме того, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский подвел итоги уходящего года. Наши читателя считают наиболее интересными следующие материалы:

Усик обратился к команде Ломаченко

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Персоны
Василий ЛомаченкоАлександр УсикАнатолий ЛомаченкоМихаил Бродский
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