Усик обратился к команде Ломаченко: спортивные итоги 30 декабря

Абсолютный чемпион мира Александр Усик обратился к команде своего кума Василия Ломаченко, а футболист сборной Украины опубликовал эпичное видео с женой. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 30 декабря.
Кроме того, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский подвел итоги уходящего года. Наши читателя считают наиболее интересными следующие материалы:
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