Усик обратился к команде Ломаченко: спортивные итоги 30 декабря

Абсолютный чемпион мира Александр Усик обратился к команде своего кума Василия Ломаченко, а футболист сборной Украины опубликовал эпичное видео с женой. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 30 декабря.

Кроме того, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский подвел итоги уходящего года. Наши читателя считают наиболее интересными следующие материалы:

Усик обратился к команде Ломаченко

''Было ужасно'': футболист сборной Украины откровенно оценил жену и показал видео

''Украина - великая страна'': Бродский подвел итоги баскетбольного года

"Лучший": Гвардиола посоветовал звездам "Манчестер Сити" учиться у Зинченко

Знаменитый боец UFC нокаутом победил в чемпионском бою

Украинец Михайлюк установил грандиозный рекорд в США

Путин ''вылил помои на голову'' чемпиону, обвинившему Россию в оккупации Крыма