Усик обратился к Джошуа после победы над Чисорой

Украинский супертяж Александр Усик (18-0, 13 КО) вызвал на бой британского чемпиона Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

После победы над Дереком Чисорой (32-10, 23 КО) украинец напомнил о том, что он является обязательным претендентом на пояс Всемирной боксерской организации (WBO), которым владеет Энтони

"У Джошуа есть два варианта. Первый – он дает мне бой. Второй – он отказывается от пояса и проводит поединок против Фьюри. Или он дерется со мной, или оставляет пояс вакантным. Я готов. Я жду", – сказал Усик в интервью Sky Sports News.

Отметим, что Джошуа 12 декабря проведет защиту титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA) против Кубрата Пулева из Болгарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик получил необычный подарок от Дерека Чисоры после поединка 31 октября.