Усик о супертяжелом весе: люблю побеждать больших парней

Украинский боксер Александр Усик рассказал, как собирается добиваться успеха в супертяжелом весе, и признался, что "любит побеждать больших парней".

"У меня есть профессиональный диетолог (Екатерина Толстикова – Ред.), и ее работа состоит в том, чтобы следить за тем, как я набираю вес. Я готовился к этому еще со времен любительского бокса. Я планирую добиться успеха в супертяжелом весе так же, как мне это удалось в первом тяжелом весе. Я люблю драться с большими парнями и побеждать их. Это приносит мне удовольствие", – цитирует слова Усика издание myhotnewspk.com.

Он также отметил, что полностью сконцентрирован на себе и не думает о своих соперниках, в частности о Дереке Чисоре, с которым у него запланирован следующий бой.

"Мой самый сложный соперник – это я сам. Я не думаю о Чисоре. Анализ моих соперников и построение плана на поединок – задача моего тренера. Я лишь выполняю этот план и побеждаю", – добавил украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный боксер Владимир Кличко назвал имя следующего чемпиона в супертяжелом весе, и это не Усик.