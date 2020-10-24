Усик о подписчиках, выгонявших его в Москву: такую муть иногда пишут – я ржал с каждого

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал, что ему пишут подписчики в Instagram.

По словам крымчанина, он не воспринимает всерьез никакие угрозы.

"Я начал заходить в директ – такую муть иногда пишут, отправляют меня куда-то: "Бери чемоданы, билеты мы тебе купим". Я ржал с каждого. Пишут: "Собирай сумку, мы купим тебе билеты, едь в Москву". Почему? Хрен его знает", – заявил Александр в эфире Youtube-канала "Без Грима с Анной Буткевич".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик рассказал, как реагирует на сравнения с легендарными соотечественниками Владимиром и Виталием Кличко, высказался о возможном походе в мэры а также признался, признался, что хотел проучить своих критиков с помощью кулаков.