Усик нокаутировал "быка" на "разогреве" боя с Уизерспуном

12 октября в Чикаго на Wintrust Arena бывший абсолютный чемпион крузервейта украинец Александр Усик дебютирует в супертяжелом дивизионе против американского ветерана Чазза Уизерспуна.

Усик посетил тренировку "Чикаго Буллз" vRINGe.com

В рамках раскрутки своего поединка украинский боксер решил посетить тренировку знаменитой баскетбольной команды "Чикаго Буллз". Усик позировал перед объективами камер, получил в подарок именную джерси чикагских "Быков". Также украинец успел провести битву взглядов с маскотом команды Benny The Bull и отправил его в нокаут.

Усик посетил тренировку "Чикаго Буллз" vRINGe.com

Усик посетил тренировку "Чикаго Буллз" vRINGe.com

Усик посетил тренировку "Чикаго Буллз" vRINGe.com

Усик посетил тренировку "Чикаго Буллз" vRINGe.com

Усик посетил тренировку "Чикаго Буллз" vRINGe.com

Усик посетил тренировку "Чикаго Буллз" vRINGe.com

Усик посетил тренировку "Чикаго Буллз" vRINGe.com

Усик посетил тренировку "Чикаго Буллз" vRINGe.com

Как сообщал OBOZREVATEL, нидерландец Тайрон Спонг должен был стать первым противником украинца в хевивейте, однако он провалил допинг-тест.

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