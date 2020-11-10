Усик нокаутировал Белью и остался абсолютным чемпионом мира: как это было. Видео

10 ноября 2018 года Александр Усик одержал победу над Тони Белью в Манчестере и остался абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Поединок начался с преимущества британца, которому судьи отдали три первых раунда. В дальнейшем нашему соотечественнику удалось выровнять ситуацию на ринге и постепенно перехватить инициативу. Бой закончился в восьмом раунде, когда Усику удалось потрясти Белью, который на момент досрочной остановки поединка выигрывал по очкам на записках двух судей (68:65 и 67:66).

После победы Александр заявил о намерении закончить выступления в крузервейте и перейти в супертяжелый дивизион. С тех пор украинский боксер успел провести уже два боя в хэвивейте: против Чазза Уизерспуна и Дерека Чисоры.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 ноября 2013 года состоялся первый поединок в профессиональной карьере Усика.