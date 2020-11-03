Усик никогда не станет суперзвездой, – российский комментатор

Известный российский комментатор Владимир Гендлин раскритиковал силу удара Александра Усика в бою с Дереком Чисорой.

По мнению журналиста, технически Усик оснащен здорово, но бывает так, что в каждом раунде с серьезным и опасным соперником может наступить кульминация.

"Не хочу делать убойные выводы, но мне кажется, что Усик, при всех своих достоинствах, никогда суперзвездой не станет. Дело даже не в том, что он без удара. Сама манера его, она очень рациональная. И когда до этого доходит, он не ввязывается. Закрывается, уходит и так далее", – цитирует Гендлина sport.ua.

В свою очередь Гендлин отметил, что у крымчанина отличные ноги, прекрасное чувство дистанции и времени.

"Все это у него есть. Но бой с Чисорой вышел скучноватый. Я думаю, вся проблема в том, что Чисора просто не грамотный в боксе. Как нужно действовать с левшой, Чисора не знает. Вторая сторона - Усик превосходный технарь и это превосходство демонстрировалось в каждом раунде. Шансов у Чисоры не было", – подытожил россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее промоутер Эдди Хирн прокомментировал поединок Усика против Чисоры, сказав, что украинца "разрывали, как тряпичную куклу".