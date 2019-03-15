Усик незаметно пробрался на матч Динамо — Челси: фотофакт

Украинский чемпион Александр Усик поддержал киевское "Динамо" во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с лондонским "Челси".
Наш боксер, который готовится к дебюту в супертяжелой весовой категории, накануне посетил НСК "Олимпийский". При этом Усик постарался остаться незамеченным, дабы спокойно понаблюдать за игрой.
Александр Усик
ФК "Динамо" Киев
"Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе знатно замаскировался во время пребывания на стадионе", – прокомментировало ситуацию издание Luckypunch.net, которое опубликовало фото Александра. На снимке спортсмен с ног до головы одет в черное так, что видны лишь его глаза.
@usykaa посетил матч @fc_dynamo_kyiv - @chelseafc 👏 . Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе знатно замаскировался во время пребывания на стадионе 😎 . #бокс #футбол #новостибокса #усик #динамо #челси #динамочелси #лакипанчнет #boxing #football #boxingnews #usyk #dynamo #chelsea #dynamochelsea #luckypunchnet
Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" без шансов проиграло лондонскому "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы, пропустив в двух матчах восемь сухих мячей.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Динамо - Челси" на OBOZREVATEL.