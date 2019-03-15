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Усик незаметно пробрался на матч Динамо — Челси: фотофакт

1.3тЧитать материал на украинском

Украинский чемпион Александр Усик поддержал киевское "Динамо" во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с лондонским "Челси".

Наш боксер, который готовится к дебюту в супертяжелой весовой категории, накануне посетил НСК "Олимпийский". При этом Усик постарался остаться незамеченным, дабы спокойно понаблюдать за игрой.

Александр Усик

Александр Усик

ФК "Динамо" Киев

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"Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе знатно замаскировался во время пребывания на стадионе", – прокомментировало ситуацию издание Luckypunch.net, которое опубликовало фото Александра. На снимке спортсмен с ног до головы одет в черное так, что видны лишь его глаза.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" без шансов проиграло лондонскому "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы, пропустив в двух матчах восемь сухих мячей.

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Темы
Динамо - ЧелсиЛига Европы
Персона
Александр Усик
Место
УкраинаКиев
Теги
ФК ЧелсиФК Динамо Киев
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