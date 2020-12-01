Усик не заслужил быть обязательным претендентом, – главред журнала The Ring

Главный редактор авторитетного издания The Ring Даг Фишер заявил, что хотел бы увидеть бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В интервью сайту журнала эксперт поделился мнением об украинце Александре Усике и его статусе обязательного претендента пояс WBO, которым владеет Джошуа. По его словам, победы над Дереком Чисорой недостаточно для его получения. Он предложил нашему соотечественнику сначала провести поединок против Джо Джойса, который победил второго номера в рейтинге WBO Даниэля Дюбуа.

"Я надеюсь, что в WBO оставят пояс за Джошуа. Как по мне, лучше организовать бой за статус обязательного претендента между Джойсом и Усиком. Александр не заслуживает этого статуса после одной хорошей победы в супертяжелом дивизионе. Я действительно очень надеюсь на проведение поединка между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри в 2021 году, на кону в котором будет стоять титул абсолютного чемпиона мира", – считает Фишер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее промоутер Усика Александр Красюк рассказал, когда украинец вернется на ринг.